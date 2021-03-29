Singapur übernimmt Airbus H225M

Airbus H225M Hubschrauber (Foto: Airbus)

Am 29. März hat Airbus die Übergabe des ersten H225M Hubschrauber an Singapur bekanntgegeben, die H225M werden die älteren AS332M Super Pumas ersetzen.

Der erste H225M für die Royal Singapore Air Force hätte ursprünglich bereits Ende 2020 ausgeliefert werden sollen, aber auch in diesem wie in vielen anderen Fällen verzögerte das COVID-19 Virus die Auslieferung. Singapur hat im Jahr 2016 bei Airbus Helicopters einen Kaufvertrag für H225M Hubschrauber platziert, dabei wurde die Anzahl nicht näher spezifiziert. Die modernen H225M sollen die AS332M Super Pumas ersetzten, diese stehen seit 1983 bei den Streitkräften von Singapur im Einsatz. Singapur betreibt momentan 32 Super Puma Helikopter. Der neu ausgelieferte H225M wird nun durch die Singapore Air Force ausgiebig getestet, bevor er einsatzbereit gemeldet wird.