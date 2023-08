Silent Eagle Versuchsträger von Boeing abgehoben

Am 8. Juli 2010 absolvierte der F-15E1 Silent Eagle Versuchsträger vom Lambert St. Louis International Airport seinen ersten Erprobungsflug.

Am Steuer des ersten Testfluges mit den Conformal Weapons Bay CWB sass Cheftestpilot Dan Draeger. Während des 80 Minuten dauernden Testfluges wurde der Waffenschacht am linken CWB geöffnet und wieder geschlossen. Die ersten Testflüge an dem F-15E1 Testflugzeug sollen zeigen, dass das Konzept der neuen Stealth konformen Waffenschächte funktioniert. Testpilot Dan Draeger war mit der Flugcharakteristik der F-15E1 zufrieden und ist zuversichtlich, dass die Abschussversuche auf dem Lenkwaffenabschussgelände erfolgreich sein werden, da die ganze Flugenvelope für die Testabschüsse der AIM-120 bereits beim ersten Flug erfolgreich erflogen werden konnte. Die ersten Abschussversuche werden in den nächsten Wochen erfolgen.