Sikorsky testet Fly by Wire UH-60M

Erstmals wird ein Hubschrauber der amerikanischen Armee mit einem Fly by Wire System getestet.

Der Erstflug des umgerüsteten Hubschraubers erfolgte am 29. August 2008. Am Steuer des Fly by Wire UH-60M Black Hawk sass Mike Skaggs. Während dem 67 Minuten dauernden Flug manövrierte er den Hubschrauber vom Schwebeflug in einen 50 Knoten schnellen Vorwärtsflug und vollzog während dem Testflug auch Schiebeflüge seitwärts. Mit der elektrischen Steuerung und dem modernen Cockpit verspricht sich Sikorsky eine Gewichtsreduktion und eine Arbeitsentlastung für die Piloten.