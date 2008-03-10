Sikorsky kann UH-60M Hubschrauber liefern
10.03.2008 RK
Am sechsten März zeichnetet die US Air Force einen Kaufsvertrag für sechs UH-60M und zwanzig HH-60M Blackhawk Hubschrauber.Der Auftrag für die Sikorsky Aircraft Corporation hat einen Wert von 368,4 Millionen US Dollar. Er umfasst den Kauf von sechs UH-60M und zwanzig HH-60M Blackhawk Transporthubschrauber. In dem Festpreis sind zusätzlich die Hilfstriebwerke vom Typ DD250 eingeschlossen.
Die Hubschrauber werden in den Sikorsky Werken bei Stratford in Connecticut produziert. Der Auftrag wird Ende Dezember 2012 abgeschlossen sein.