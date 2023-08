Sidewinder als Luft-Boden Lenkwaffe

Raytheon gibt der bewährten Luft-Luft Lenkwaffe AIM-9 Sidewinder eine neue Aufgabe, in Zukunft kann sie auch gegen Boden- oder Schiffsziele eingesetzt werden.

Bei der AIM-9 handelt es sich um die Standard Air to Air Lenkwaffe in der westlichen Welt, keine anderer Flugkörper mit Wärmesuchkopf wurde besser verkauft als die Sidewinder. Der Sidewinder Flugkörper wird seit 1964 erfolgreich als Luft-Luft-Lenkwaffe eingesetzt, sie hat mehr Flugzeuge abgeschossen als andere vergleichbare Waffen. Raytheon baut die Sidewinder mittlerweile in der Version AIM-9X, dieser Flugkörper wird nun bald schon als Luft-Boden-Lenkwaffe verfügbar sein. Raytheon führte mit einer modernisierten AIM-9X am 23. September 2009 erneut Tests gegen ein schnell fahrendes Boot durch, dieses wurde von einer Sidewinder Lenkwaffe, die von einer F-16 abgeschossen wurde, sicher getroffen. Laut Angaben von Raytheon waren nur Anpassungen bei der Software nötig, der Wärmesuchkopf musste nicht abgeändert werden. Bereits im April 2008 und im März 2007 trafen AIM-9X Lenkwaffen Schiffs- oder Bodenziele, im ersten Fall wurde die Lenkwaffe von einer F-16C auf ein Boot abgefeuert und im zweiten Fall landete eine F-15C einen Treffer bei einem Bodenfahrzeug. Mit dieser neuen Funktion kann Raytheon bei der AIM-9X einen wertvollen Zusatznutzen schaffen, ohne dabei die Kosten massiv in die Höhe treiben zu müssen.