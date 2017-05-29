Sea Vixen macht Bauchlandung

Sea Vixen macht in Yeovilton spektakuläre Bauchlandung (Foto: Scott Dabinett)

Am 27. Mai 2017 musste die letzte noch flugtüchtige Sea Vixen mit eigezogenem Fahrwerk landen, der Pilot blieb dabei unverletzt.

Die Sea Vixen mit dem Namen Foxy Lady nahm gleichentags an der Duxford Air Show teil und wurde am späten Nachmittag auf ihren Heimatflugplatz Yeovilton überflogen. Der Pilot informierte während dem Anflug die Lotsen im Turm, dass er das Fahrwerk nicht ausfahren könne. Nach ein paar tiefen Überflügen bestätigte sich, was der Pilot vermutete, das Fahrwerk war verklemmt und liess sich nicht ausfahren. Der erfahrene Pilot machte einen sauberen Anflug und setzte die alte Foxy Lady sauber auf der Landebahn auf. Dem Fotographen Scott Dabinett haben wir die Fotos zu verdanken, die von dieser spektakulären Bruchlandung im Internet veröffentlicht wurden. Der Pilot machte einen exzellenten Job, er blieb bei dieser Bruchlandung unverletzt und der Vintage Jet wurde nur leicht beschädigt.

Sea Vixen G-CVIX XP924 Foxy Lady (Foto: Navy Wings)

Bei der Sea Vixen handelt es sich um einen Jet aus den 1960er Jahren, die Foxy Lady wurde 1963 in Betrieb genommen und wird von einem Veteranenverein in Ehrenarbeit in flugfähigem Zustand gehalten. Der Vintage Jet sorgt an Flugshows in Grossbritannien immer wieder für grossartige Flugauftritte.

Sea Vixen Foxy Lady macht in Yeovilton eine Bauchlandung