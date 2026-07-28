Schweizer Super Puma als Feuerlöscher in Korsika

Schweizer Luftwaffe Super Puma (Foto: VBS)

In Frankreich wüten die schlimmsten Waldbrände seit Jahren, auch die Schweiz wird sich nun mit zwei Super Puma Hubschraubern bei der Waldbrandbekämpfung beteiligen.

Frankreich ist in dieser schlimmen Waldbrandsaison an vielen Fronten gefordert. Neu sollen die Super Pumas der Schweizer Luftwaffe zur Unterstützung der Löscharbeiten nicht in Südfrankreich, sondern auf Korsika zum Einsatz kommen und es wird eine zusätzliche Maschine entsandt: Am Dienstag, 28. Juli starten drei Super Pumas für voraussichtlich eine Woche auf die Mittelmeerinsel.

Die Schweiz reagiert auf ein Hilfsersuchen der französischen Behörden und entsendet drei Armee-Helikopter sowie bis zu 20 Spezialisten zur Brandbekämpfung nach Korsika. Nach ersten Kontakten mit den französischen Behörden war das Schweizer Team am vergangenen Sonntag noch vom Einsatz von zwei Super Pumas im Département Var im Süden Frankreichs ausgegangen. Trotz des Einsatzes mehrerer EU-Länder sind die Feuer noch immer nicht unter Kontrolle. Die Schweiz hat entschieden sich dem internationalen Einsatz von Lösch- und Rettungskräften anzuschliessen.

Ein Vorausdetachement des Bundes, bestehend aus Mitgliedern der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und der Armee, reist am Dienstagvormittag ins Einsatzgebiet. Anschliessend werden drei Helikopter des Typs Super Puma und Mitarbeitende der Armee ab Locarno in Richtung Korsika abheben. Die ersten Löscheinsätze sollen ab Mittwoch geflogen werden. Die Einsatzdauer wurde auf sieben Tage festgelegt.

Der Einsatz untersteht der Gesamtverantwortung der Humanitären Hilfe des Bundes, die der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) im EDA angegliedert ist. Die mit dem Einsatz verbundenen Kosten werden aus den bestehenden Krediten des EDA und des VBS gedeckt.

SkyNews