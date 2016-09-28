Schweizer Militär Hubschrauber abgestürzt

Schweizer Luftwaffe Super Puma (Foto: VBS)

Heute Mittag ist ein Hubschrauber der Schweizer Luftwaffe beim Gotthardpass abgestürzt, das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport hat den Vorfall über Twitter bestätigt.

Heute ist ein Super Puma der Schweizer Luftwaffe am Gotthard abgestürzt. Die Luftwaffe konnte zu dem Absturz noch keine näheren Angaben machen. Scheinbar ist der Mittelschwere Hubschrauber auf der Passhöhe beim Hospiz in eine Bergwiese gestürzt.

Die REGA sei vor Ort und helfe bei der Bergung allfälliger Verletzten.

Update 16:00

Laut offiziellen Angaben startete der Super Puma heute Morgen auf dem Flugplatz Dübendorf zu einem Transportflug für eine OSZE Inspektion. An Bord befanden sich neben den beiden Piloten ein Flughelfer und vier französische Offiziere mit Begleitpersonen. Die Franzosen und ihre Begleiter wurden auf dem Gotthardpass abgesetzt.

Der Cougar Helikopter ist danach aus noch nicht geklärten Gründen während dem Start abgestürzt und ging in Flammen auf. Die beiden Piloten kamen bei dem Unfall ums Leben. Der Flughelfer konnte das brennende Wrack verlassen und wurde ins Spital gebracht. Der Hubschrauber brannte vollständig aus. Eine Flugunfalluntersuchung wurde eingeleitet.