Schweizer F/A-18D Hornet abgestürzt

Heute, kurz nach Mittag, ist eine F/A-18D Hornet der Schweizer Luftwaffe abgestürzt, Pilot und Passagier kamen dabei ums Leben.

Der Kampfjet ist während eines Übungsfluges bei schlechtem Wetter in der Gegend von Alpnach im Kanton Obwalden abgestürzt. Augenzeugenberichten zufolge seien zwei Hornet Kampfjets, die auf dem Flugplatz Meiringen gestartet sind, sehr tief vom Brünigpass her dahingeflogen gekommen, einer der beiden Jets ist dabei in der Nähe von Alpnachstad in einen Berghang gekracht.

Laut Aussagen des Armeechefs sind die beiden Hornet Kampfjets in Meringen zu einer regulären Abfangübung gestartet und wollten über den Brünigpass ins Übungsgebiet über der Zentralschweiz fliegen. Die beiden Jets wollten über Alpnach aus noch ungeklärten Gründen eine Umkehrkurve fliegen, dabei sei ein Kampfjet mit einem Berghang kollidiert.

Warum es zu diesem tragischen Unfall gekommen ist, muss eine Flugunfalluntersuchung zeigen.

Bei dem Unfall sind der Pilot und ein Passagier ums Leben gekommen.