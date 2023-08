Schwedens König wirbt für Gripen

Die Schweden geben sich mit ihrem Saab Gripen in Brasilien noch nicht geschlagen und schlagen noch einmal kräftig die Werbetrommeln.

Anfangs März warb die USA mit ihrem Super Hornet um die Gunst bei der Fighter Ausschreibung in Brasilien, jetzt weilt das Schwedische Königspaar in Brasilien zu Besuch. Saab möchte der brasilianischen Luftwaffe den Gripen NG verkaufen und steht mit ihrem modernen Kampfflugzeug gar nicht schlecht im Rennen. Die Luftwaffenführung erachtet die schwedische Lösung als die beste, noch vor der amerikanischen und französischen. Der F/A-18E/F ist wohl definitiv aus dem Rennen, nun stellt sich die grosse Frage, ob es der Rafale von Dassault sein wird oder der Saab Gripen NG. Beide Maschinen werden die Kriterien der brasilianischen Fighter Ausschreibung bestens erfüllen, auch in diesem Fighter Wettfliegen kristallisiert sich heraus, dass die Schlussentscheidung stark politisch motiviert sein wird. Wahrscheinlich wird der Kandidat gewinnen, der in Brasiliens Flugzeugindustrie am besten ins Gesamtkonzept passt. Die Entscheidung wird nach wie vor in den nächsten Wochen erwartet. Interview: Gripen Interview: Rafale