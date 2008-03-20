Schweden kauft Transportkapazitäten ein

Das schwedische Verteidigungsministerium wird sich an den Boeing C-17 Transportern, die durch 14 andere NATO Staaten betrieben werden beteiligen.

Das schwedische Verteidigungsministerium wird sich an den Boeing C-17 Transportern, die durch 14 andere Staaten betrieben werden, beteiligen.