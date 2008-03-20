Schweden kauft Transportkapazitäten ein
20.03.2008 RK
Das schwedische Verteidigungsministerium wird sich an den Boeing C-17 Transportern, die durch 14 andere NATO Staaten betrieben werden beteiligen.
Das schwedische Verteidigungsministerium wird sich an den Boeing C-17 Transportern, die durch 14 andere Staaten betrieben werden, beteiligen.
Die schwedische Armee stellte bereits öfters fest, dass sie über zu wenig Transportkapazitäten verfügen würde. Zusammen mit 14 weiteren Staaten werden zukünftig 3 Boeing C-17 Globemaster Langstrecken Militärtransporter betrieben. Schweden wird jährlich 550 Stunden zu einem Preis von etwa 200 Millionen Schwedischen Kronen nachfragen. In dem Pool der C-17 Benutzer sind folgende Länder: Bulgarien, Estland, Finnland, Italien, Litauen, Lettland, Holland, Norwegen, Polen, Slowenien, Schweden, Tschechien, Ungarn und die USA.