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Schweden übt in England

09.10.2008 RK
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Die schwedische Luftwaffe nimmt mit einigen Saab Gripen Kampfflugzeugen an der grössten Luftwaffenübung Crown Condor in Grossbritannien teil.

Die schwedischen Jagdflugzeuge werden zusammen mit Royal Air Force GR4 Tornados an der Grossübung teilnehmen. Crown Condor wird von der Luftwaffenbasis Fairford in Gloucestershire zwischen dem 6. und 16. Oktober abgehalten. Die britischen Tornados stammen aus den Beständen der 12. RAF Sqadron Lossiemouth und die Gripen werden von der 171 Sqadron der Schwedischen Luftwaffe gestellt.
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