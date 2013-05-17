Schulflugzeug der jordanischen Luftwaffe abgestürzt

Während eines Trainingseinsatzes ist ein zweisitziges Schulflugzeug der jordanischen Luftwaffe im Norden Jordaniens abgestürzt, dabei kam der Ausbildner und Flugschüler ums Leben.

Bei dem Schulflugzeug handelte es sich um eine in Großbritannien gebaute T67M-260 Firefly, von denen die jordanische Luftwaffe von ursprünglich 16 nun noch 12 Maschinen im Schuleinsatz hat. Das einmotorige Schulflugzeug ist besser bekannt als Slingsby Firefly. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, dem 16. Mai 2013, rund achtzig Kilometer nördlich der Hauptstadt Amman. Bei den getöteten Piloten handelt es sich um Major Maen Duheisat und den Flugschüler Nael Khashman. Die jordanische Luftwaffe geht von einem technischen Defekt am Flugzeug aus, muss den Vorfall jedoch noch genau untersuchen.