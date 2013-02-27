Saudi Arabien führt Airbus A330 Tanker ein
27.02.2013 BGRO
Die Luftwaffe von Saudi Arabien hat den ersten A330 Multi Role Tanker Transport von Airbus Military formal in Dienst gestellt.Das moderne Tankflugzeug von Airbus Military wurde der Royal Saudi Air Force am 25. Februar 2013 durch den stellvertretenden Verteidigungsminister Prinz Khaled bin Sultan offiziell übergeben. Der erste A330 MRTT für Saudi Arabien hat am 15. März 2011 seinen Jungfernflug absolviert. Saudi Arabien hat im Januar 2008 bei Airbus Military drei dieser modernen Tankflugzeuge in Auftrag gegeben, diese Maschinen wurden mittlerweile ausgeliefert. Im Juli 2009 hat Saudi Arabien weitere drei Einheiten in Auftrag gegeben. Der A330 MRTT basiert auf dem zivilen Airbus A330-200 und kann neben seiner primären Funktion als Tankflugzeug auch für den Tarnsport von Truppen oder Passagieren benutzt werden. Die zivile Zulassung hat der Tanker anfangs 2010 erhalten, die militärische erfolgte am 7. Oktober 2010.