Saudi Arabien beschafft vier C295W

C295 Transporter (Foto: Airbus Military)

Das Innenministerium von Saudi Arabien hat bei Airbus Defence and Space vier C295W Transport- und Überwachungsflugzeuge in Auftrag gegeben.

Das Muster wurde nach einer öffentlichen Ausschreibung und einer sorgfältigen Evaluation gewählt. Die C295 überzeugte durch die guten Betriebsleistungen bei heißen Temperaturen und schwierigen Bedingungen. Auch die tiefen Wartungs- und Betriebskosten haben maßgeblich zur Wahl der C295 beigetragen.

Der mittelschwere C295 Transporter wurde aus dem CASA CN-235M weiterentwickelt und kann eine Nutzlast von 9,7 Tonnen über eine Entfernung von 1.400 Kilometern transportieren. Der C295 wird durch zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turbopropeller Triebwerke angetrieben und kann für unterschiedlichste Transport- und Spezialaufgaben eingesetzt werden. Airbus Defence & Space konnte inzwischen mehr als 140 C295 an 20 Kunden verkaufen.