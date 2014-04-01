Saab und Pilatus unterzeichnen Absichtserklärung

Die Pilatus Flugzeugwerke AG hat am 28. März 2014 mit SAAB eine Absichtserklärung über eine weitreichende Zusammenarbeit bezüglich der Offsetverpflichtungen von SAAB, die im Zusammenhang mit einer möglichen Beschaffung des Gripen für die Schweizer Luftwaf

Schon seit längerer Zeit führt Pilatus Verkaufsgespräche mit Schweden zum PC-21 Pilotenausbildungssystem. Mit der Beschaffung des Gripen durch die Schweiz wäre Pilatus dem Abschluss eines PC-21 Vertrages einen Schritt näher und es wäre eine Win-win-Situation für beide Länder. Die Herstellung und Lieferung von rund zwanzig PC-21 wäre für einen der grössten Arbeitgeber der Zentralschweiz mit über 1600 Mitarbeitenden am Hauptsitz in Stans ein bedeutender Auftrag und würde den gesamten Schweizer Wirtschaftsstandort stärken.Ein weiteres Ziel von Pilatus und SAAB ist es, im Bereich des Strukturbaus zukünftig rund 100 zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. An einem neuen, noch zu definierenden Standort in der Schweiz sollen Strukturbauarbeiten für den PC-21, den Gripen, aber auch für weitere Flugzeugtypen der beiden Hersteller ausgeführt werden. Ausserdem soll gemeinsam ein „Aerospace Software Development Center“ in der Schweiz aufgebaut werden, wo die beiden Flugzeughersteller innovative und sicherheitsrelevante Software für ihre Flugzeuge und die dazugehörigen, bodengestützten Systeme entwickeln. Ziel ist es, das Know-how zu bündeln und Synergien für die Produktpaletten beider Unternehmen zu nutzen. Mit all diesen Massnahmen würde über die kommenden fünf bis acht Jahre ein Auftragsvolumen von rund einer halben Milliarde Schweizer Franken generiert. Davon würde etwa die Hälfte bei den Schweizer Lieferanten von Pilatus wirksamwerden.

Markus Bucher, CEO der Pilatus Flugzeugwerke AG, erklärt:„Es handelt sich hierbei um eine sinnvolle und nachhaltige Zusammenarbeit der beiden Unternehmen und sowohl Schweden als auch die Schweiz können davon profitieren. Der Gripen ist das optimale Flugzeug für die Schweizer Luftwaffe, der PC-21 die beste Lösung für die Ausbildung von Militärpiloten, auch in Schweden. Der Gripen-Offset wurde durch armasuisse detailliert und griffig verhandelt. Dadurch können unter anderem Pilatus und seine rund 250 wichtigsten Schweizer Zulieferanten wertvolle Entwicklungs- und Industriearbeitsplätze nachhaltig sichern.“