Saab präsentiert unbemanntes Kampfflugzeug

Saab A3-001 Konzeptmodell unbemanntes Kampfflugzeug (Foto: Saab)

Saab hat auf der Jubiläums Air Show der schwedischen Streitkräfte auf dem Luftwaffenstützpunkt Malmen in Linköping ein maßstabsgetreues Konzeptmodell seines unbemannten Kampfflugzeugs A3-001 vorgestellt.

Das Design veranschaulicht, wie bemannte und unbemannte Kampfflugzeuge zukünftig über einem Gefechtsfeld zusammenarbeiten könnten. Saab sieht die schwer ortbare Plattform A3-001 als Ergänzung zum Gripen und zukünftigen bemannten Kampfflugzeugen bei Einsätzen, wo hohe Risiken eingegangen werden müssen.

Zu den potenziellen Einsatzgebieten gehören die elektronische Kampfführung, die Bekämpfung feindlicher Luftverteidigung und Präzisionsschläge in stark umkämpften Gebieten. Das Konzept zeichnet sich durch ein hohes Maß an Autonomie und die Fähigkeit zum Einsatz in verschiedenen Einsatzbereichen aus.

Saab A3-001 Konzeptmodell unbemanntes Kampfflugzeug (Foto: Saab)

Saab arbeitet derzeit mit Schweden an der Entwicklung von Technologien für die nächste Generation von Kampfluftsystemen und plant, vor 2030 unbemannte Demonstratoren mit kampfflugzeugähnlichen Eigenschaften zu fliegen.

Das Unternehmen betonte, dass es sich bei dem A3 System derzeit um ein eigenes Konzept und nicht um ein bestätigtes schwedisches Beschaffungsprogramm handelt. Wenn Schweden beschließt, die Entwicklungsarbeiten fortzusetzen, könnte ein solches System möglicherweise ab Mitte der 2030er Jahre in Betrieb genommen werden.