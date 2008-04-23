Saab präsentiert Next Generation Gripen

Heute stellte Saab und seine Partner den noch kampfstärkeren Saab JAS 39 Gripen Demonstrator vor.

Mit dem neuen Demonstrator wird Saab zusammen mit seinen potenten Zulieferbetrieben und Partnern einen noch kampfstärkeren Gripen entwickeln. Mit dem neuen Programm wollen Saab und seine internationalen Partnerfirmen den Gripen weit übers Jahr 2040 hinaus attraktiv halten. Die Verbesserungen beinhalten das stärkere F414G Triebwerk von General Electric, ein modernes Radar mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung, eine erhöhte Treibstoffkapazität und ein stärkeres Fahrwerk. Neben diesen Anpassungen erfährt der neue Gripen einen umfassenden Upgrade in der Avionik, den Waffenrechnern, den Kommunikations- und Abwehrsystemen. Mit dieser modernen Demonstrationsplattform macht Saab einen weitern, wegweisenden Schritt nach vorne und hält den Gripen fitt für die Zukunft.