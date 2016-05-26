Saab feiert Gripen E Rollout

Saab Gripen E Rollout (Foto: Saab)

Am 18. Mai 2016 konnte Saab ihren ersten Gripen E aus der Fertigungshalle rollen und läutet damit eine neue Ära im Gripen Programm ein.

Der Gripen E Prototyp wird im Sommer an die Flugtestabteilung übergeben und der Jungfernflug soll noch in diesem Jahr erfolgen. Zu dem ersten Prototypen 39-8 werden sich noch zwei weitere Testflugzeuge gesellen, die sich in Linköping bereits in unterschiedlichen Produktionsstadien befinden. Ein weiterer Gripen Prototyp wird in Schweden für Brasilien gebaut, dieser wird nach einem Jahr Erprobung in Schweden, dann nach Brasilien überführt, um dort bei Embraer im Flugtestprogramm eingesetzt werden zu können.

Von dem modernsten Gripen sollen 96 Flugzeuge gebaut werden, 60 für Schweden und 36 für Brasilien. Schweden will den ersten Gripen E in drei Jahren übernehmen. Brasilien hat neben 28 Einsitzern auch 8 Doppelsitzer bestellt, dieses Modell wird zu einem großen Teil bei Embraer entwickelt und gebaut.

Saab Unveils the New Gripen E Smart Fighter