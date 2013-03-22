Saab bietet Gripen E/F an Dänemark

Nach vielen Exporterfolgen mit dem Gripen hofft der schwedische Flugzeugproduzent nun auch auf Dänemark.

Dänemark war mit dem Saab 35 Draken bereits Kunde bei Saab, den Saab 37 Viggen haben die Dänen in den 1980er Jahren zu Gunsten der F-16 Falcon nicht beschafft. Jetzt rechnet sich Saab erneut gute Chancen aus, mit dem Saab Gripen NG neben Schweden und der Schweiz auch Dänemark ins Boot holen zu können. Im März 2010 hat Dänemarks Regierung die Beschaffungsentscheidung für einen neuen Kampfjet bis ins Jahr 2014 verschoben, jetzt wurde die Kampfflugzeugausschreibung neu lanciert. Die Kaufentscheidung soll noch vor Ende Juni 2015 bekannt gegeben werden. In der Ausschreibung befinden sich die F/A-18E/F Super Hornet, der Eurofighter Typhoon, der Saab Gripen NG und die F-35A Lightning II. In dieser Ausschreibung wird die F-35 Lightning II von Lockheed Martin die besten Karten haben, da Dänemark seit 2002 als Partnerland im Joint Strike Fighter Programm eingebunden ist. Die F-16A Kampfjets der dänischen Luftwaffe können noch mindestens bis in Jahr 2020 betriebsbereit gehalten werden.