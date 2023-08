Saab Gripen erhält Aufklärungsbehälter von Thales

Die Luftwaffe Südafrikas entschied sich einige ihrer Saab Gripen mit einem Aufklärungsbehälter von Thales auszurüsten.

Das Produkt von Thales aus Grossbritannien konnte sich gegen Konkurrenzgeräte von Rafael und Terma durchsetzen. Die gleichen Aufklärungsbehälter wurden bei der Royal Air Force bei einigen ihrer Harrier GR7/9 und Panavia Tornado GR4 nachgerüstet, auch an den hochentwickelten Hawk Trainer setzen die Engländer diesen Pod ein. Das 250 kg schwere Gerät wird bei Thales in Schottland gefertigt. Die ersten Testflüge werden durch Saab International in Schweden durchgeführt, alle weiteren Integrationsarbeiten werden in Südafrika stattfinden. Die Aufklärungsbehälter sollen ab Mitte 2010 Gripen tauglich sein.