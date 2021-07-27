Südtour Transall – Die C-160 sagt Goodbye
Nicht mehr lange und das Transportflugzeug Transall C-160 wird ausgemustert. Nachdem die Nordrunde am 3. Juni stattfand, sind nun Überflüge und Landungen im Süden für den 17. und 18. August 2021 geplant.
Das Flugzeug soll am Dienstag in Hohn starten und nach Zwischenlandungen in Münster und Nörvenich Laupheim erreichen. Am nächsten Mittwochmorgen soll es dann weitergehen. Nach einer Zwischenlandung in Memmingen werden im Süden unter anderem die Städte Fürstenfeldbruck, München, Neuburg und Roth überflogen, bevor sich der Flieger nach einer weiteren Zwischenlandung in Altenburg über Dresden und Potsdam wieder auf den Rückweg nach Hohn begibt.
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17. August
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ICAO
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ÜBERFLUG
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LANDUNG
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HOHN
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ETNH
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FINKENWERDER
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EDHI
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X
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WITTMUND
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ETNT
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X
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MÜNSTER
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EDDG
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X
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KALKAR
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X
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GEILENKIRCHEN
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ETNG
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X
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NÖRVENICH
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ETNN
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X
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KÖLN
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EDDK
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X
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BÜCHEL
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ETSB
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X
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FRANKFURT
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EDDF
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X
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LAUPHEIM
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ETHL
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X
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18. August
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ICAO
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ÜBERFLUG
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LANDUNG
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LAUPHEIM
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ETHL
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MEMMINGEN
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EDJA
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X
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ALTENSTADT
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ETHA
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X
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LANDSBERG
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ETSA
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X
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FÜRSTENFELDBRUCK
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X
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MÜNCHEN
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EDDM
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X
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NEUBURG
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ETSN
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X
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ROTH
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X
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NÜRNBERG
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EDDN
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X
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ALTENBURG
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EDAC
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X
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DRESDEN
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EDDC
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X
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HOLZDORF
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ETSH
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X
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POTSDAM
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X
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HOHN
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ETNH
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X
Die Transall C-160 räumt damit am Ende des Jahres das Feld für den A400M und die neue C130-J Hercules.
Deutsche Bundeswehr