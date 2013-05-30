Südkorea will neue U-Bootjagdflugzeuge beschaffen

Südkoreas Seestreitkräfte wollen laut Berichten in der südkoreanischen Tagespresse bis zu 20 neue U-Boot Jagd und Seeüberwachungsflugzeuge beschaffen.

Im Gespräch sind Flugzeuge von dem europäischen Hersteller Airbus Military und von den beiden US-amerikanischen Konzernen Boeing und Lockheed Martin. Mit den zu beschaffenden Flugzeugen wollen die Marinestreitkräfte ihre 16 alternden P-3C Orion Flugzeuge ersetzen. In Frage käme laut Informationen aus Militärkreisen die C-295 MPA von Airbus Military, die P-8 Poseidon von Boeing und die SC-130J Sea Hercules von Lockheed Martin. Neben diesem neuen Beschaffungswunsch werden die P-3C Orion aus dem Jahre 1995 mit einem neuen Radar und moderneren Sensoren ausgerüstet.