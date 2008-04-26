Südkorea kauft weitere F-15K Eagle

Gestern gab Südkorea bekannt, dass es weitere 21 Hochleistungskampfflugzeuge vom Typ F-15K kaufen wird.

Der Vertrag wird im Mai besiegelt. Das Budget für die neuen Kampfflugzeuge liegt bei 2,3 Milliarden US Dollar. Boeing offerierte den Luftstreitkräften von Südkorea 21 Maschinen zu dem Preis von 20 Flugzeugen, falls der Staat aus Asien auf einen grösseren technischen KnowHow Transfer verzichten tut. Auf diesen Handel ist Südkorea eingegangen. Die Maschinen werden zwischen 2010 und 2012 ausgeliefert.

Bei der F-15K handelt es sich um eine verbesserte Version der F-15E. Die F-15E ist ein doppelsitziges Angriffsflugzeug, das ohne Begleitschutz tief im feindlichen Hinterland punktgenau angreifen kann.