Südkorea kauft P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon Seeüberwachungsflugzeug und U-Bootjäger (Foto: Boeing)

Boeing kann sich über einen weiteren Auftrag freuen, Südkorea hat sich für das Seeüberwachungsflugzeug P-8A Poseidon entschieden.

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat am 25. Juni 2018 die Beschaffung von P-8A Poseidon Seeüberwachungsflugzeugen bekanntgegeben, dabei wurde nicht näher spezifiziert, um wie viele Maschinen es sich handelt. Die Poseidon hat sich gegen die Muster Swordfish von Saab und C295 von Airbus durchgesetzt. Südkorea hat für die Beschaffung von Seeaufklärungsflugzeugen 1,7 Milliarden US Dollar reserviert, für diese Summe lägen etwa fünf Boeing P-8A Poseidon drin. Südkoreanische Fachkreise sprechen von sechs Maschinen.

Die Boeing P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und ist mit modernsten Sensoren für die Seeaufklärung und U-Bootbekämpfung ausgerüstet. Die P-8A Poseidon wird bereits von den US-amerikanischen, australischen und indischen Seestreitkräften eingesetzt, auch Grossbritannien und Neuseeland haben P-8A Poseidon gekauft.