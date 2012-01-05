Südkorea kauft FA-50 Kampfflugzeuge

Das Südkoreanische Verteidigungsministerium hat den Kauf von zwanzig FA-50 Erdkampfflugzeugen bekannt gegeben.

Das Südkoreanische Verteidigungsministerium hat den Kauf von zwanzig FA-50 Angriffsflugzeugen bekannt gegeben.

Bei dem FA-50 von Korean Aerospace Industries (KAI) handelt es sich um ein zweisitziges Angriffsflugzeug, das aus dem T-50 Jet-Trainer abgeleitet wurde und mit einer starken F404 Turbine von General Electric angetrieben wird. Der Auftrag entspricht nach Angaben aus Südkorea einem Marktwert von 600 Millionen US Dollar. Die Maschinen werden zwischen 2013 und 2014 ausgeliefert, gab KAI bekannt. Südkorea könnte von dem modernen FA-50 bis zu 160 Flugzeuge beschaffen, welche die alternden Tiger Kampfjets ersetzen würden. Südkorea betreibt neben F-4, F-16, F-15 auch noch mehr als 150 Northrop F-5E/F Kampfflugzeuge. Der FA-50 Kampfjet ist mit einem modernen Radar ausgerüstet und kann eine Waffenlast von bis zu 4.500 kg präzise ins Ziel bringen.

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