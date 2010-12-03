Südkorea kauft C-130J Super Hercules

Die Luftwaffe Südkoreas bestellt bei Lockheed Martin vier C-130J Super Hercules Militärtransporter.

Südkorea hat sich bei den vier neuen Super Hercules Kampfzonentransporter für die gestreckte Version entschieden. Die Maschinen werden voraussichtlich 2014 ausgeliefert werden. Südkorea betreibt bereits 12 ältere C-130H Hercules Transporter, die durch die neuen, effizienteren C-130J Super Hercules optimal ergänzt werden. Neben den vier Flugzeugen unterschrieb Südkorea auch längerfristige After Sale Leistungen.