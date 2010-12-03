Südkorea kauft C-130J Super Hercules
03.12.2010 RK
Die Luftwaffe Südkoreas bestellt bei Lockheed Martin vier C-130J Super Hercules Militärtransporter.Südkorea hat sich bei den vier neuen Super Hercules Kampfzonentransporter für die gestreckte Version entschieden. Die Maschinen werden voraussichtlich 2014 ausgeliefert werden. Südkorea betreibt bereits 12 ältere C-130H Hercules Transporter, die durch die neuen, effizienteren C-130J Super Hercules optimal ergänzt werden. Neben den vier Flugzeugen unterschrieb Südkorea auch längerfristige After Sale Leistungen.