Südkorea beschafft A330 MRTT Tankflugzeuge
Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat am 30. Juni bekanntgegeben, dass die Wahl für ein neues Tankflugzeug auf den A330 Multirole Tanker Transport (MRTT) von Airbus gefallen sei.
Südkorea hat den Kauf von vier Airbus A330 MRTT Flugzeugen bekanntgegeben der Auftrag entspricht einem Wert von 1,3 Milliarden US Dollar. Das Nachsehen hat die Boeing 767 und der A300, welcher bei IAE zu einem Tankflugzeug umgebaut hätte werden sollen. Die vier neuen A330 MRTT Flugzeuge sollen bis 2019 ausgeliefert werden.
Der A330 MRTT basiert auf dem zivilen Airbus A330-200 und kann neben seiner primären Funktion als Tankflugzeug auch für den Tarnsport von Truppen oder Passagieren benutzt werden. Die zivile Zulassung hat der Tanker anfangs 2010 erhalten, die militärische erfolgte am 7. Oktober 2010.