Südkorea übernimmt weitere C-130J Transporter

Die Republic of Korea Air Force (ROKAF) konnte am 30. Mai 2014 im Lockheed Werk in Marietta zwei weitere C-130J Super Hercules übernehmen.

Südkorea hat bei dem US-amerikanischen Rüstungskonzern Lockheed vier Super Hercules Militärtransporter in Auftrag gegeben und wird mit diesen die bestehende Hercules Flotte ergänzen. Die ersten beiden Transporter wurden Ende März in Marietta an die ROKAF übergeben. Südkorea hat die viermotorigen Militärtransporter im Dezember 2010 bestellt und in die Kaufverträge auch langfristige After Sale Leistungen eingehandelt.