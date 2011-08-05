Südkorea übernimmt Peace Eye 737

Boeing hat das erste Peace Eye 737 AEW&C Überwachungs- und Frühwarnflugzeug (AWACS) an die Luftwaffe von Südkorea übergeben.

Boeing hat das erste Peace Eye 737 AEW&C Überwachungs- und Frühwarnflugzeug an die Luftwaffe von Südkorea übergeben.