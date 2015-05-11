Russland will weitere Tu-160 Bomber bauen

Tupolev Tu-160 Blackjack (Foto: Russian Air Force)

Russland will seine überalterte Langstrecken-Bomberflotte mit neuen Tu-160 Überschallbomber ergänzen, dafür soll die Produktion wieder aufgenommen werden.

Die russischen Streitkräfte setzen momentan dreizehn überschallschnelle Tupolev Tu-160 Grossbomber ein, dabei handelt es sich weltweit um das grösste Kampfflugzeug. Der Atombomber kann bis zu Mach 1,9 schnell fliegen und hat eine Bombenzuladung von rund 35 Tonnen.

Neben diesen Langstreckenbombern kommen auch noch die alten Tu-95 Bear in grösserem Umfang zum Einsatz. Bei der Tu-95 handelt es sich um einen viermotorigen Turbopropeller Langstreckenbomber mit einen Bombenkapazität von rund 20 Tonnen, von diesem Muster aus den 1950er Jahren befinden sich noch rund 63 Maschinen im Einsatz.

Das russische Verteidigungsministerium hat angekündigt, den einstigen Vorzeigebomber Tu-160 Blackjack neu auflegen zu wollen. Vorerst sollen vierzehn neue Tu-160 gebaut werden. Falls das Programm tatsächlich wieder aufgelegt wird, dann sollen die Bomber im Tupolev Werk Kazan gebaut werden.