Russland kauft weitere Su-34 Bomber

Sukhoi Su-34 (Foto: KNAAPO)

Laut einem Bericht in der TASS hat das russische Verteidigungsministerium 20 weitere Sukhoi Su-34 Bomber bestellt, die Flugzeuge sollen über die nächsten drei Jahre ausgeliefert werden.

Diese neue Bestellung ist ein Folgeauftrag über 92 Su-34 Angriffsflugzeuge vom März 2012, diese Maschinen sind laut russischen Medienberichten über die letzten Jahre alle ausgeliefert worden. Russland hat damit zwischen 2008 und 2020 insgesamt 124 Sukhoi Su-34 Angriffsflugzeuge übernommen. Bereits in der Planung sprach Russland davon, bis zu 200 Su-34 beschaffen zu wollen und damit die älteren Su-24 Fencer zu ersetzen. Der neu vergebene Auftrag über 20 Su-34 Maschinen soll eine Laufzeit von 3 Jahren haben.

Sukhoi Su-34 (Foto: KNAAPO)

Bei der Sukhoi Su-34 handelt es sich um ein Angriffsflugzeug, das bei jedem Wetter als Jagdbomber eingesetzt werden kann. Sukhoi spricht bei den modernsten Varianten der Su-34 von einem Flugzeug der Generation 4++, hiermit unterstreicht der russische Flugzeugbauer die hervorragenden Fähigkeiten dieser Maschine. Die Su-34 ist mit einem modernen Fly-By-Wire Flugsteuerungssystem ausgerüstet und verfügt über zwei effiziente Triebwerke, die über eine elektronische Triebwerksteuerung reguliert werden. Die Reichweite der Maschine wird ohne Luftbetankung mit 4.000 Kilometern angegeben. Die Su-34 kann mit modernsten russischen Waffen beladen werden und ist mit zweckmässigen Selbstschutzsystemen ausgerüstet.

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