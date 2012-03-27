Russland bestellt 30 Sukhoi Su-30SM

Das russische Verteidigungsministerium hat bei dem Flugzeugbauer Irkut dreissig Sukhoi Su-30SM in Auftrag gegeben, dies teilte das Verteidigungsministerium am 22. März 2012 mit.

Die Maschinen sollen durch die Irkut Corporation im Werk Irkutsk gebaut und bis 2015 ausgeliefert werden. Bei der Su-30SM handelt es sich um ein modernes Mehrzweckkampfflugzeug für zwei Besatzungsmitglieder, welches wegen dieser Auslegung auch als Schulflugzeug eingesetzt werden kann. Die Maschine wurde ursprünglich von der Su-27 Flanker abgeleitet und ist mit einer modernen Avionik ausgerüstet. Die hohe Manövrierfähigkeit wird durch eine eingebaute Schubvektorsteuerung erreicht.