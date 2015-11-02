Russland übernimmt weitere Su-34

Sukhoi Su-34 (Foto: Sukhoi)

Sukhoi hat am 28. Oktober 2015 ein weiteres Su-34 Baulos an die russischen Luftstreitkräfte übergeben, dies teilte der Hersteller Ende Oktober mit.

Die ausgelieferten Angriffsflugzeuge stammen aus einem Auftrag, der noch in diesem Jahr vergeben wurde. Die Maschinen wurden den Streitkräften im Werk V.P. Chkalov in Novosibirsk übergeben und anschliessen zu ihrer Einsatzbasis überflogen. Mit den Su-34 will Russland bis im Jahr 2020 ihre Su-24 Fencer ablösen. Russland hat insgesamt 124 Su-34 in Auftrag gegeben.

Bei der Su-34 handelt es sich um ein Angriffsflugzeug, das bei jedem Wetter eingesetzt werden kann. Sukhoi spricht bei dem Su-34 von einem Flugzeug der Generation 4+, damit unterstreicht der russische Flugzeugbauer die hervorragenden Fähigkeiten der Su-34. Die Kampfjets sind mit einem modernen Fly-by-Wire Flugsteuerungssystem ausgerüstet und verfügen über zwei effiziente Saturn AL-35F Triebwerke, die über eine elektronische Triebwerksteuerung gesteuert werden. Die Reichweite der Maschine wird mit 4.000 Kilometern angegeben.