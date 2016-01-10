Russland übernimmt MiG-29SMT

MiG-29SMT (Foto: RSK MiG)

RSK MiG hat laut eigenen Angaben im Dezember die ersten MiG-29SMT an die russischen Luftstreitkräfte ausgeliefert.

Im April 2014 kaufte Russland 16 fabrikneue MiG-29SMT, von diesem Baulos wurden nun die ersten Maschinen ausgeliefert. Bis Ende 2016 sollen alle 16 neuen Kampfjets ausgeliefert sein. Russland betreibt bereits 28 MiG-29SMT, die es im Jahre 2009 aus einem Auftrag aus Algerien übernehmen musste. Die neusten MiG29SMT wurden auf die Basis Astrachan-Priwolschki überflogen, hier ist das 116. Trainingszentrum für die Luftkampfausbildung stationiert.