Russischer Stealth Fighter bekommt Namen

PAK FA T-50 (Foto: United Aircraft Corporation)

Das russische Superkampfflugzeug PAK FA T-50 hat laut russischen Medien den offiziellen Namen Sukhoi Su-57 erhalten.

Über den Programmfortschritt bei dem neusten Kampfflugzeug für die russischen Luftstreitkräfte kommt man nur mangelhaft an griffige Informationen, man ist mehr oder weniger auf russische Medienberichte angewiesen. An der diesjährigen Luftfahrtausstellung MAKS in Moskau konnten sich russische Fachjournalisten ein weiteres Bild über den aktuellsten Stand beim PAK FA T-50 Programm machen.

Scheinbar konnte die erste Testphase erfolgreich abgeschlossen werden und der Stealth Fighter kann in die Serienproduktion gehen. Produziert wird die Su-57 im Sukhoi Werk in Komsomolsk am Amur. Russland soll eine erste Serie von 12 Maschinen bestellt haben, das erste Vorserienflugzeug soll 2019 an die russischen Luftstreitkräfte übergeben werden und mit dem neusten Triebwerk ausgerüstet sein.

PAK FA T-50-9 Stealth Fighter (Foto: via Twitter)

Das Triebwerk ist verspätet

Das Hauptproblem beim PAK FA T-50 Programm ist immer noch das hochgezüchtete Triebwerk. Das Izdelie 30 ist immer noch nicht verfügbar, obwohl es schon lange in der Flugerprobung stehen sollte. Die PAK FA T-50 Prototypen werden alle durch das NPO Saturn Izdelie 117 angetrieben, dieses ist besser bekannt unter der Laufnummer AL-41F1. Mit dem neunten Prototyp soll ab nächstem Jahr das Izdelie 30 erprobt werden, die Flugerprobung wird mindestens zwei Jahre dauern. Ab 2020 soll das Izdelie 30 dann einsatzbereit sein und den russischen Su-57 zu neuem Schub verhelfen.