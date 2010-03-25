Rumänien will gebrauchte F-16C kaufen

Das arme EU-Land will ihre Luftwaffe mit F-16C Kampfflugzeugen aufrüsten und damit Teile ihrer MiG-21 Flotte ersetzen.

Rumänien wollte bereits im Frühjahr 2008 24 F-16C/D Kampfflugzeuge aus dem Produktionsblock 52 kaufen, dieser Auftrag im Wert von rund 4,2 Milliarden US Dollar kam wegen fehlender Finanzmittel nicht zu Stande. Jetzt berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, dass sich die Regierung zum Kauf von gebrauchten Fighting Falcons aus Beständen der US Air Force durchgerungen habe. Bei den Flugzeugen handelt es sich um F-16C und F-16D Maschinen aus dem Produktionsstandard von Block 25, falls die Mittel zur Verfügung gestellt werden können, wird Rumänien 24 dieser Jets kaufen.