Rumänien will F-35A Kampfjets

F-35A Koninklijke Luchtmacht über den USA (Foto: US-Air Force)

Rumänien will ihre Luftwaffe mit F-35A Lightning II ausstatten, dafür will das NATO-Mitglied 6,5 Milliarden US-Dollar investieren.

Rumänien verfügt immer noch über MiG-21 Kampfflugzeuge, die durch westliche Muster abgelöst werden müssen. Momentan führt Rumänien F-16A Kampfjets aus norwegischen Beständen ein und ersetzt mit diesen Jets ihre alten MiG-21 Lancer. Rumänien hat bereits im April den Wunsch nach F-35A Lightning II Kampfjets geäussert, nun hat das Verteidigungsministerium beim Parlament einen Antrag für die Beschaffung von 32 modernsten F-35A eingereicht. Das Auftragsvolumen soll bei 6,5 Milliarden US-Dollar liegen. Laut rumänischen Presseberichten hat der Verteidigungsminister Angel Tilvar am 10. August 2023 in einem Interview mit dem rumänischen Fernsehsender Atena 3 die Platzierung dieses Beschaffungsvorhabens bekanntgegeben.

Rumänien zeigt sich über die Kriegsentwicklung in der Ukraine besorg und hat Angst davor, dass Russland seine Machtansprüche auf das benachbarte Moldawien ausweiten könnte. Das Beschaffungsvorhaben ist somit nicht weiter verwunderlich.