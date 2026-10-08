Rumänien kauft 12 Airbus H225 Hubschrauber

Airbus H225M Super Puma Militärhubschrauber (Foto: Airbus)

Rumänien hat einen Vertrag für 12 Airbus H225M Super Puma Militärhelikopter unterzeichnet und damit die Ablösung der IAR-330 Puma Helikopter der rumänischen Luftwaffe eingeläutet.

Airbus hat diese Kaufvereinbarung am 7. Oktober 2026 bekannt gegebene, der Vertrag wurde mit der französischen Rüstungsbeschaffungsbehörde (DGA) im Rahmen des EU-Finanzierungsinstruments „Security Action for Europe“ (SAFE) abgeschlossen.

Laut Airbus stärkt diese Entscheidung auch die rumänische Hubschrauberindustrie durch die langjährige Partnerschaft mit dem lokalen Hersteller IAR. Bei den derzeit von der rumänischen Luftwaffe genutzten IAR-330 handelt es sich um lokal gefertigte Versionen der Puma, die unter einer Lizenz von Aérospatiale hergestellt wurden. Unabhängig davon hat Rumänien zwei H215M Hubschrauber in Marinekonfiguration bestellt.