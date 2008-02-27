Royal Air Force bekommt fünfter C-17 Transporter

An einer feierlichen Zeremonie in Long Beache übernahm General Sir Kevin O Donoghue den fünften Boeing C-17 Transporter für die RAF.

Die neue Transportmaschine flog anschliessend von Long Beach nach San Antonio in Texas, wo abschliessende Arbeiten an dem Militärtransporter ausgeführt werden.

Der strategische Grosstransporter fliegt bei der Royal Air Force seit 2001, mit der fünften Maschine erhält die Luftwaffe Grossbritanniens weitere Fähigkeiten zur logistischen Unterstützung ihrer Truppen im Ausland, zudem werden die Flugzeuge häufig für humanitäre Transportaufgaben eingesetzt.