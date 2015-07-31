Roll out des ersten EA-18G Growler für Australien

RAAF EA-18G Growler roll-out (Foto: Hobby Verlag AG)

Boeing hat am 29. Juli 2015 im Produktionswerk St. Louis den ersten EA-18G Growler für die Royal Australian Air Force (RAAF) präsentiert.

Australien hat neben vierundzwanzig Super Hornet Kampfjets auch zwölf Growler Angriffs- und Störflugzeuge gekauft. Am 29. Juli 2015 fand nun der offizielle Roll out des neuen Jets für Australien statt. Die Vorgeführte Maschine steht bereits seit Mitte Juli in der Flugerprobung und wird im August mit einem zweiten Growler für weitere Tests nach China Lake überflogen bevor die Flugzeuge dann auf die Naval Air Station Whidbey Island verlegt werden, wo die Royal Australian Air Force Besatzungen gemeinsam mit ihren US amerikanischen Navy Kollegen trainieren werden. Die Verlegung nach Australien ist dann für 2017 geplant.