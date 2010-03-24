Red Arrows Jet abgestürzt

Bei einem Trainingsflug über Kreta ist ein Hawk Jet des englischen Kunstflugteams nach einer Kollision abgestürzt.

Die Royal Air Force gab zu dem Zwischenfall noch keine näheren Angaben bekannt, sie bestätigte lediglich, dass ein Jet der Red Arrows während eines regulären Trainings über Kreta abgestürzt ist. Der Unfall ereignete sich gestern, dem 23. März 2010, über dem Flugplatz von Kastelli. Die Red Arrows sind erst am Sonntag auf Kreta eingetroffen, um das Training Springhawk zu absolvieren, das zur Festigung des Air Show Programms der englischen Kunstflugstaffel dient. Zwei Maschinen sind während einer Übung in der Luft miteinander kollidiert, einer der Piloten musste mit dem Schleudersitz aussteigen und zog sich dabei Verletzungen zu. Der Pilot der zweiten Maschine konnte sicher landen. Über die Untersuchung des Zwischenfalls und das weitere Vorgehen wird die Royal Air Force sobald wie möglich informieren.