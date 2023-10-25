Rafale für Kroatien

Dassault Rafale B für Kroatien nimmt Trainingsflüge auf (Foto: Dassault)

Mitte September hat der erste von zwölf Rafale Kampfjets für Kroatien im französischen Saint-Dizier mit Trainingsflügen begonnen.

Bei dem ersten Rafale für Kroatien handelt es sich um einen Doppelsitzer Rafale B. Kroatien hat nach langem hin und her im Mai 2021 insgesamt zwölf gebrauchte Rafale Kampfflugzeuge bestellt. Zehn Rafale Einsitzer und zwei Doppelsitzer auf dem F3R Standard kommen aus Beständen der französischen Luftwaffe und werden ab nächstem Jahr nach Kroatien geliefert und dort die alten MiG-21 ersetzen.