Rafale bewährt sich im Einsatz

Rafale with Mirage 2000D (Foto: Armée de l´Air)

Am 14. März 2007 startete auf dem Flughafen von Duschanbe in Tadschikistan ein Rafale Kampfjet zu seinem ersten Kampfeinsatz im Ausland.

Über die letzten zehn Jahre konnten sich die Rafale Kampfflugzeuge der Armée de l´Air auf vielen Kriegsschauplätzen bewähren. Den Auftakt bildeten die Rafale mit Einsatzflügen über Afghanistan. Der erste Kampfeinsatz führte einen Rafale zusammen mit einer Mirage 2000D von Duschanbe ins Hinterland von Afghanistan, der Einsatz dauerte vier Stunden. Der Rafale musste während diesem Flug zweimal in der Luft betankt werden, bewaffnet war er mit sechs GBU-12 Präzisionsbomben. Die Laser gelenkten Bomben kamen bei der ersten scharfen Einsatzmission jedoch nicht zum Einsatz. Seither folgten viele weitere Missionen über Afghanistan, Afrika und dem Nahen Osten.

Rafale in Qatar (Foto: Dassault)

Rafale Einsatzorte während den letzten zehn Jahre im Ausland

7. März 2007: Erster Rafale Kriegseinsatz über Afghanistan.

März – Juni 2008: Zweiter Rafale Einsatz über Afghanistan, diesmal von Einsatzbasis Kandahar aus.

19. März 2011: Luftangriff über Bengasi in Libyen. Beginn der Operation Harmattan.

Ende 2011: Das Jagdgeschwader 3/30 Lorraine wurde auf der Basis von Al Dhafra stationiert, hier lösten sie Mirage 2000-5F ab.

Januar 2013: Operation Serval war die längste Rafale Mission direkt aus Frankreich. Vier Rafale griffen dabei Ziele in Mali an. Die längste Bombenmission in der Geschichte der Armée de l´Air dauerte 9 Stunden und 45 Minuten.

Dezember 2013: Beteiligung an der Operation Sangaris in der Zentralafrikanischen Republik.

Erster August 2014: Beteiligung an Operation Barkhane in der Sahelzone.

September 2014: Beginn der Operation Chammal Kampf gegen den Islamischen Staat (IS).

Derzeit sind zwölf Rafale beim Kampf gegen den IS im Einsatz, stationiert sind die französischen Jets in Jordanien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Mission Rafale Duschanbe