Rafale übernimmt erneut die Führerschaft in Brasilien

Das Hick Hack um die neuen Kampfflugzeuge für Brasilien geht munter weiter, gestern war noch Gripen der beste heute ist es wieder der Rafale.

Anfangs Jahr sickerte der Evaluationsbericht für das zukünftige Kampfflugzeug Brasiliens an die Presse durch, in diesem Bericht wurde klar die schwedische Lösung mit dem Saab Gripen favorisiert. Jetzt hat sich die Situation erneut geändert, auf Antrag der brasilianischen Regierung musste der Evaluationsbericht so abgeändert werden, dass die französische Lösung noch vor der schwedischen kommt. Politisch gesehen hatte der Rafale schon immer die besten Karten in Brasilien, mit der jetzigen Verwirrungstaktik will die Regierung Brasiliens wohl einen besseren Preis beim Rafale Fighter erwirken. Bleiben wir gespannt, wie sich die Fighterausschreibung in Brasilien weiterentwickelt.