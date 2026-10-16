RUAG baut in Emmen drei F-35A

F-35A Koninklijke Luchtmacht über den USA (Foto: US-Air Force)

Jetzt ist es fix: RUAG und Lockheed Martin haben einen Vertrag abgeschlossen, der die Zusammenarbeit im Projekt RIGI zur Endmontage von F-35 in der Schweiz definiert.

Nach der Reduktion der F-35A Stückzahl für die Schweizer Luftwaffe werden noch drei F-35A Lightning II Kampfflugzeuge bei RUAG in Emmen montiert.

Laut RUAG wird mit der Endmontage und dem Testing von Kampfjets des Typs F-35A essenzielles Know-how aufgebaut, um künftig die Schweizer Armee als Life-Cycle-Support-Provider der F-35-Flotte umfassend unterstützen zu können. Zudem sichere das Projekt RIGI regionale Arbeitsplätze und trage dazu bei, dass sich RUAG als europäisches Kompetenzzentrum in der Militärluftfahrt positionieren könne. Bereits in der ersten Hälfte des kommenden Jahres sollen die ersten Teile in die Schweiz geliefert werden, der Produktionsbeginn ist für Herbst 2027 vorgesehen. Mit dem Projekt RIGI werde Emmen zu einem von lediglich vier Standorten weltweit für die Endmontage und das Testing von F-35A-Jets, so RUAG weiter. Allerdings wird das aufwändige „Coating“, das Anbringen der Beschichtung, das unter anderem für die Stealth-Eigenschaften verantwortlich ist, nicht in Emmen vorgenommen, dazu werden die Jets nach Cameri in Norditalien gebracht werden müssen.

RIGI ist für RUAG ein strategisches Schlüsselprojekt und prägt unsere Rolle in der Militärluftfahrt für die kommenden Dekaden. Mit unserer Beteiligung am F-35A-Programm übernehmen wir langfristig Verantwortung für eines der zentralen Systeme der Schweizer Luftverteidigung. Damit leisten wir einen konkreten Beitrag zur nationalen Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit,

sagte Jürg Rötheli, Präsident des Verwaltungsrats der RUAG MRO Holding AG.

SkyNews