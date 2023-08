RAF zieht Eurofighter aus Libyen ab

Die Royal Air Force hat ihre Eurofighter Typhoon Kampfjets von der Libyen Mission nach Grossbritannien zurückberufen, die Tornados bleiben in Libyen weiter engagiert.

Die Eurofighter der britischen Luftwaffe haben am 23. September 2011 den Rückflug nach Coningsby in Lincolnshire angetreten. Die modernen Typhoon Kampfjets waren während sechs Monaten in Italien auf dem Stützpunkt Gioia del Colle stationiert, von wo aus sie die Operation Ellamy unterstützt haben. Die Eurofighter Typhoon der Royal Air Force haben während des Libyen Kampfeinsatzes mehr als 3.000 Flugstunden absolviert und standen jeweils während sieben Tagen in der Woche 24 Stunden pro Tag in Bereitschaft.