RAF verabschiedet Tornado

Panavia Tornado GR. Mk4 (Foto: Royal Air Force)

Nach fast vierzig Jahren aktivem Truppeneinsatz hat die Royal Air Force Ende März ihre letzten Tornado Kampfjets ausser Dienst gesetzt.

Viele Einheiten der Royal Air Force haben sich über die letzten Jahre von dem Panavia Tornado bereits getrennt und auf den Eurofighter Typhoon gewechselt, im Februar kamen die letzten Tornados von ihren Auslandeinsätzen nach Hause und wurden nun vollständig ausgemustert.

East Anglian Tornado farewell formation (Foto: Royal Air Force)

Höhepunkt der Abschiedsflüge war eine Neuner-Formation über Ostengland. Nach dem Start von der letzten Basis in Marham wurde auch die College Hall in RAF Cranfield überflogen. Die letzten Tornados werden mit der F-35B Lightning II ersetzt.

Lexikon Eintrag zum Tornado IDS