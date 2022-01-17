RAF P-8A Poseidon Flotte ist komplett

RAF neuntes P-8A Poseidon MRA Mk.1 Seeüberwachungsflugzeug (Foto: RAF)

Am 11. Januar 2022 ist der neunte P-8A Poseidon bei der Royal Air Force in Lossiemouth eingetroffen, damit ist die Poseidon Flotte bei der RAF komplett.

Großbritannien hat im Sommer 2016 für 3 Milliarden Pfund neun Poseidon gekauft. Die Royal Air Force konnte das erste P-8A Poseidon MRA Mk.1 U-Boot Jagd- und Seeüberwachungsflugzeug am 29. Oktober 2019 in Seattle übernehmen, die Maschine wurde anschließend nach in Jacksonville im Bundesstaat Florida überführt, wo die ersten Royal Air Force Besatzungen auf das Muster umgeschult wurden. Anfangs Februar 2020 ist das erste Flugzeug dann auf dem neuen Einsatzort auf Lossiemouth in Schottland eingetroffen, wo die Maschinen am 1. April 2020 als teileinsatzbereit gemeldet wurden.

Neunter RAF P-8A Poseidon MRA Mk.1 (Foto: RAF)

Mit der neunten P-8A haben die Briten nun den letzten Poseidon aus diesem Auftrag entgegengenommen. Die Maschine wurde von Seattle direkt zum Royal Air Force Lossiemouth überfolgen, wo ihre neue Heimatbasis ist.

Neunter RAF P-8A Poseidon MRA Mk.1 (Foto: RAF)

Der P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und ist mit modernsten Sensoren für die Seeaufklärung und U-Bootbekämpfung ausgerüstet.