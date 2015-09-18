RAF übernimmt siebten A400M

A400M Royal Air Force (Foto: Airbus)

Airbus Defence and Space hat am 15. September 2015 die Übergabe des siebten A400M Atlas an die Royal Air Force bekanntgegeben.

Die britische Luftwaffe konnte ihren siebten A400M Militärtransporter am 10. September 2015 vom Airbus Werk Sevilla zur Royal Air Force Basis Brize Norton überfliegen. Auf der A400M Basis sind momentan vier Maschinen einsatzbereit, die übrigen drei Flugzeuge erhalten noch das DASS Selbstschutzsystem. Die Atlas C1 Militärtransporter haben bei der Royal Air Force nun offiziell das In-Service Date erreicht und dürfen auf weltweiten Transportmissionen eingesetzt werden.

Großbritannien hat zweiundzwanzig A400M in Auftrag gegeben, die Royal Air Force wird mit dem A400M ihre älteren C-130K Hercules ersetzen.

Video: A400M im Härtetest